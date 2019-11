Dominika Tajner-Wiśniewska: „Nie wyłudziłam miliona złotych od SKOK. To ja jestem ofiarą”

Jestem ofiarą tzw. afery SKOK Wołomin. Nigdy nie otrzymałam od SKOKU Wołomin ani złotówki. To ja pierwsza zwróciłam się do prokuratury o pomoc, gdy syndyk SKOKU Wołomin wezwał mnie do zapłaty pieniędzy – napisała w oświadczeniu przesłanym PAP Dominika Tajner-Wiśniewska, której w czwartek prokurator postawił zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytu w kwocie miliona złotych.

„Odnosząc się do informacji dotyczących mojej osoby, które w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2019 r. obiegły media, oświadczam co następuje. Pragnę zauważyć, że jestem ofiarą tzw. afery SKOK Wołomin. Nigdy nie otrzymałam od SKOKU Wołomin ani złotówki (ani w formie pożyczki, ani kredytu). To ja pierwsza zwróciłam się do prokuratury o pomoc, gdy syndyk SKOKU Wołomin wezwał mnie do zapłaty pieniędzy, których od SKOKU Wołomin NIGDY nie dostałam” – przekazała Dominika Tajner-Wiśniewska.

W przesłanym oświadczeniu napisała, że jest jej bardzo przykro. „Mój wizerunek cierpi mimo, że nigdy nie wyłudziłam żadnych pieniędzy, nigdy nikogo nie okradłam, a tym samym nie wyrządziłam świadomej krzywdy. Zawsze staram się pomagać potrzebującym ludziom, których spotykam na swojej drodze. Żywię przekonanie, że Prokuratura stanie na wysokości zadania i w sposób uczciwy i rzetelny oceni zgromadzone dowody, a tym samym potwierdzi moje stanowisko w tej sprawie” – poinformowała.

Dodała także, że czuje, że stała się ofiarą, która bez swojej wiedzy i woli została wplątana w tę nieczystą sytuację. „Dlatego proszę nie paskować mojej twarzy i używać pełnego nazwiska” – napisała Dominika Tajner-Wiśniewska.

W czwartek w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w związku ze śledztwem w sprawie SKOK Wołomin zostały ogłoszone celebrytce zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytu w kwocie miliona złotych – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.

Jak przekazał, nie przyznała się ona do zarzucanych czynów. „Odmówiła też składania wyjaśnień” – dodał prokurator.

Według śledczych Dominika Tajner-Wiśniewska we wrześniu 2013 r., „ubiegając się o wsparcie finansowe przedłożyła nierzetelne oraz nieprawdziwe pisemne oświadczenia dotyczące uzyskiwanych przez nią dochodów”. Prokurator podał, że pracownicy SKOK Wołomin zostali również wprowadzeniu w błąd co do tożsamości osób, na których rzecz kredyt został faktycznie udzielony.

„Na skutek tych działań pracownicy SKOK Wołomin udzielili jej kredytu w wysokości jednego miliona złotych” – wskazał Saduś.

Według prokuratury beneficjentem powyższych działań była nie tylko Dominika Tajner-Wiśniewska, ale także przebywająca aktualnie w areszcie śledczym osoba ze ścisłego kierownictwa SKOK Wołomin.

Jak twierdzi prokuratura, w październiku 2018 r. Dominika Tajner-Wiśniewska – uprzedzając zarzuty – złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z którego wynikało, iż to ona sama została oszukana przez osoby działające w SKOK Wołomin. „Śledztwo prowadzone w tym kierunku zostało umorzone wobec braku cech przestępstwa, a decyzję prokuratora utrzymał w mocy Sąd Okręgowy Warszawa-Praga postanowieniem z dnia 19 września 2019 r.” – powiedział Saduś.

Wobec Dominiki Tajner-Wiśniewskiej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Za zarzucane jej czyny grozi do 10 lat więzienia.

Dominika Tajner-Wiśniewska jest córką prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera i byłą żoną piosenkarza Michała Wiśniewskiego.

