Donald Trump wstawił na Twiitera zdjęcie bez koszulki. Muskularna i pomarańczowa klata prezydenta USA oznacza, że jest on GOTÓW DO WALKI [FOTO]

Na Twitterze amerykańskiego prezydenta, Donalda Trumpa, pojawiło się zdjęcie, na którym POTUS prezentuje się… bez koszulki i w rękawicach bokserskich. Fotografia jest oczywiście przeróbką, ale zamieściła ją sama głowa państwa.

Donald Trump bez koszulki i w rękawicach bokserskich – co to może oznaczać dla politycznych oponentów prezydenta? Być może Trump chce w ten sposób zakomunikować swoim przeciwnikom, że jest gotowy do walki.

Może chodzić albo o gotowość do startu w wyborach prezydenckich, albo o podjęcie rękawicy, którą Trumpowi rzucają zwolennicy impeachmentu.

Amerykański prezydent w ten zabawny sposób pokazał rywalom, że niespecjalnie się ich boi, za to oni powinni bać się jego.