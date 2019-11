Donald Tusk opublikował pożegnalny film. „To był niezły bieg!”

Donald Tusk żegna się ze stanowiskiem przewodniczącego Rady Europejskiej. Z tej okazji opublikował specjalne nagranie.

– To był niezły bieg! Po 5 latach czas pożegnać się z wami wszystkimi – napisał na Twitterze ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Do wpisu na Twitterze Tusk dołączył nagranie, w którym ostatni raz przemierzę Brukselę w drodze do budynku Rady Europejskiej. Bieg Tusk wypełniają opisy sukcesów jego kadencji.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.

Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz

— Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019