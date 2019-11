Hipokryta Tarczyński ostro atakuje komucha Czarzastego, którego sam poparł na stanowisko wicemarszałka

Kontrowersyjny poseł PiS Dominik Tarczyński żali się w rozmowie ze skrajnie propartyjnym wpolityce.pl, że „Czarzasty obraża naród polski i pielęgnuje tradycje sowieckiej propagandy”. Na Twitterze zapowiedział też donos do prokuratury. Tymczasem sam głosował za tym, by stary komunista został wicemarszałkiem Sejmu.

– Takimi jak Czarzasty i ich sowiecką propagandą zajmował się po 1945r. mój dziadek, Komendant w NSZ i tysiące Wyklętych. Dziękuj Bogu Czarzasty, że żyjemy w czasach pokoju – napisał na Twitterze kontrowersyjny poseł PiS Dominik Tarczyński.

– A ja, wnuk Wyklętego składam zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania ustroju totalitarnego – dodał Tarczyński.

Żalił się także na portalu Karnowskich na komunistę. Jak twierdzi, „Czarzasty obraża naród polski i pielęgnuje tradycje sowieckiej propagandy”, co jest oczywiście prawdą.

Jak się jednak okazuje, to ten sam dumny Tarczyński – „antykomunista” szczycący się przodkiem w NSZ, któremu zapewne do pięt nie dorasta – głosował za tym, by niekryjący się ze swoją sympatią do komunizmu Czarzasty został wicemarszałkiem Sejmu.

– Nastepny gieroj z PiS! Pier****ni hipokryci – podsumował Obywatel D.C.