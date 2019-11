Kim Dzong Un znowu testuje rakiety. Ten rok jest rekordowy

Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakietowy. Dwa niezidentyfikowane pociski spadły do Morza Japońskiego. To rekordowy rok pod względem podobnych testów prowadzonych przez reżim Kim Dzong Una.

Kolegium Połączonych Sztabów Korei Południowej poinformowało, że 2 pociski balistyczne nieznanego typu zostały wystrzelone o godzinie 16.59 czasu lokalnego z okolic położonego na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej miasta Ryonpo.

Informację o wystrzeleniu potwierdziły także źródła japońskie. Tamtejsza Straż Wybrzeża podała, że spadły one do wód Morza Japońskiego poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną.

Z dotychczas podanych szczegółów dotyczących trajektorii lotu wynika, że pociski osiągnęły maksymalną wysokość 100 km i spadły do morza w odległości 380 km.

Sugeruje to iż testowano podobny system jaka podczas ostatniej tego typu próby, który został przeprowadzony 31 października tego roku. Korea Północna wystrzeliła wówczas dwa pociski testując nowy system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Spadły one do Morza Japońskiego w odległości 370 km od miejsca odpalenia.

Państwo rządzone przez Kim Dzong Una wystrzeliło w tym roku rekordową ilość rakiet w historii takich prób bowiem aż 25.

Kolejnej północnokoreańskiej próby nie skomentowały do tej pory Stany Zjednoczone.

Źródło: nknews.org/nczas