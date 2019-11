Konfederacja apeluje do PiS o obronę dobrego imienia Polski i walkę z antypolską propagandą [VIDEO]

Posłowie Konfederacji, Artur Dziambor, Grzegorz Braun i Robert Winnicki, apelują, aby Państwo Polskie z całą stanowczością zareagowało na zniewagi, które płyną pod adresem Polski z ust ambasadora Izraela.

„Całe podejście polskiego rządu do Holokaustu jest złe i ma związek z antysemityzmem, z którego Polska jest znana” – napisał w swoich mediach społecznościowych Gideon Meir, były ambasador Izraela we Włoszech.

Dalej Meir insynuował, że obozy koncentracyjne nie powstałyby, gdyby nie Polacy, którzy teraz udają, że podczas II wojny światowej byli na wakacjach.

Na te skandaliczne słowa zareagowała Konfederacja, żądając stanowczej reakcji ze strony polskiego MSZ.

– Takie stwierdzenia muszą być ścigane. Muszą być piętnowane przez polskie władze – powiedział Robert Winnicki.

Konfederaci odżegnują się jednak od oskarżeń o antysemityzm.

– Na nasze zdanie nie wpływa to, że powiedział to ambasador Izraela – powiedział poseł Dziambor. – Chodzi o to, że dobre imię Polski jest naruszane.

Grzegorz Braun przypomniał, że 22 grudnia Żydzi obchodzą Hanukę, również w polskim Sejmie, a w wydarzeniu tym bierze udział często wielu członków rządu.

– Zbliża się adwent, święta Bożego Narodzenia […] święto Hanuka – mówił polityk. – Oświadczam, że ambasador państwa położonego w Palestynie […] powinien być […] persona non grata [podczas obchodów w Sejmie].

Według Brauna taki stan rzeczy powinien utrzymywać się do czasu, aż strona izraelska nie przeprosi Polaków za obelgi, które są kierowane pod naszym adresem.

Artur Dziambor przypomniał, że PiS powołał do życia taki twór jak Polska Fundacja Narodowa, która miała budować dobre imię Polski na świecie, a która teraz milczy, gdy Polacy są szykanowani.

Konfederaci wypowiedzieli się również nt. nielegalnych imigrantów. Całość Konferencji dostępna jest na youtubowym kanale NCzasTV.