Korwin-Mikke ostro o wydatkach na wojsko. „Zwiększyć, ale na szkolenie ludzi a nie ratowanie przemysłu zbrojeniowego i łapówki”

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke w ostrych słowach odniósł się do budowy okrętu ORP Ślązak. Przypomniał, że koszt to 1,2 mld zł przez 18 lat.

Lider Konfederacji zwrócił uwagę, że „budowa okrętu ORP Ślązak, który początkowo miał być korwetą, trwała 18 lat i kosztowała nas 1,2 mld zł”.

– Od początku domagam się zwiększenia o połowę wydatków na wojsko (i policję), ale oczywiście, będą to wydatki na szkolenie ludzi, na zwiększenie armii, i zakup nowoczesnego sprzętu potrzebnemu komandosom – a nie wydawanie miliardów na pływające i czołgające się żelazne trumny, budowane po to, by ratować przemysł zbrojeniowy (i by zamawiający brali za to sute łapówki!) – napisał na Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

– Będziemy kupowali jak najlepszy i jak najtańszy sprzęt z całego świata – a jeśli polski przemysł nie umie wyprodukować lepszego sprzętu niż konkurencja, to niech zajmie się hodowlą kalafiorów – dodał poseł Korwin-Mikke i zaznaczył, że „mamy dbać o polskiego żołnierza – a nie o rzekome ‚dobro przemysłu'”.

Pierwotnie stworzenie okrętu miało trwać pięć lat.