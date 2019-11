Nad Polskę nadciąga cyklon Sebastian. Da znać o sobie już w jutrzejszą noc

Zima zaatakowała na razie w Stanach Zjednoczonych, ale również Polskę czeka zmiana pogody. Niebawem do Europy Środkowej nadciągnie cyklon Sebastian, który spowoduje gwałtowne zmiany w pogodzie.

Temperatury w czwartek i w piątek będą stosunkowo wysokie jak na koniec listopada. Na Dolnym Śląsku termometry wskażą nawet 13 stopni Celsjusza. Możliwe są przelotne mżawki.

Jednakże nad Wielką Brytanią znajduje się tropikalny cyklon Sebastian, który napływa wgłąb kontynentu. Zanim dotrze do Polski, zmieni się w niż, który przyniesie ze sobą deszcz oraz wiatr. Natomiast za kilka dni spadnie pierwszy śnieg.

Cyklon ma znaleźć się nad Polską w nocy z 29 na 30 listopada. Najbardziej da on się we znaki mieszkańcom północnej części kraju. W kolejnych dniach przewidywany jest śnieg oraz śnieg z deszczem również w innych regionach.

Wraz z opadami pojawi się silny wiatr, a w niektórych miejscach również mróz. Temperatura ma wynieść od minus 1 stopnia do minus 4 stopni, jednakże silne podmuchy wzmogą uczucie chłodu. W nocy słupki rtęci mogą spaść nawet do minus 11 stopni.

Subtropical Storm #Sebastien Advisory 34

Max Winds: 50mph

Strength: SS

MSLP: 976mb

Sebastien is weakening. Squally showers, gusty winds and heavy rainfall also expected to spreading onwards across the France, Netherlands, Belgium and Germany on Wednesday… pic.twitter.com/u1qTbI0vyN

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) November 27, 2019