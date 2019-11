Niemcy zastąpią USA w NATO? Ich wkłady do budżetu Paktu za dwa lata będą takie same

Niemcy będą miały największy udział w budżecie NATO. Czy przejmą inicjatywę?

Od 2021 roku Niemcy zwiększą swój wkład do budżetu NATO o 33 mln euro. W 2019 roku Niemcy wpłacili do niego 313 mln euro.

Równolegle do zwiększenia udziału Niemiec, spadnie wkład USA. Obecnie wynosi 470 mln euro, a od 2021 roku wyniesie 346 euro.

Oznacza to, że wkłady Niemiec i USA się zrównają. W ujęciu procentowym wygląda to tak, że udział Niemiec wzrośnie z 14,8 proc. do 16,35 proc., a USA zmniejszy się z 22,1 proc. do 16,35 proc.

Niemieckie media przekonują, że celem jest rozładowanie stosunków z USA, których prezydent Donald Trump wyraził niezadowolenie z kosztów jakie muszą pokrywać Amerykanie.

Źródło: Deutsche Welle