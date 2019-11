Pięć osób zginęło w pożarze wieżowca. Budynek zamieszkiwany jest głównie przez imigrantów [FOTO]

Pięć osób poniosło śmierć, a trzy zostały ranne w pożarze wieżowca w Minneapolis zamieszkałego głównie przez imigrantów – poinformowały w środę władze. Trwa ustalanie przyczyn tragedii.

John Fruetel, szef straży pożarnej w Minneapolis, mieście położonym na północy USA w stanie Minnesota, poinformował, że pożar wybuchł nad ranem na 14 piętrze budynku, w którym są mieszkania komunalne. Strażacy przypuszczają, że ogień najprawdopodobniej został wzniecony przypadkowo.

Budynek znajduje się na osiedlu Cedar High Apartments, w części miasta nazywanej „Little Mogadishu” (Małe Mogadiszu) ponieważ mieszka tam wielu Somalijczyków. Przeważnie są to osoby w starszym wieku lub samotne.

Fruetel powiedział, że akcję ratowniczą i gaśniczą utrudniał silny wiatr podsycający pożar i wysokość budynku liczącego 25 pięter. W pomieszczeniach mieszkalnych panowała bardzo wysoka temperatura.

„Nie mogę po prostu wyrazić jak trudne warunki mieli strażacy. Temperatura była bliska tej, jaka panuje w piecu hutniczym” – powiedział Fruetel.

Dodał, że tylko szczęśliwy zbieg okoliczności i błyskawiczna akcja strażaków zapobiegły znacznie większej liczbie ofiar.

.@MPLSPubHousing Why were residents in this highrise, mostly elderly and disabled, subjected to life threatening conditions with no working sprinkler systems? Why are we mourning this devastating loss? While I grieve this loss, I demand answers. https://t.co/fIlksPP47v

— Angela Conley (@D4Commish) November 27, 2019