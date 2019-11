[POGODA] W czwartek zachmurzenia nad całą Polską. Będzie deszczowo, a w Tatrach pojawią się opady śniegu

Polska jest w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Wysp Brytyjskich przemieszcza się nad Danię. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się front okluzji, związany z tym niżem. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

W czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu lub mżawki, w Tatrach śniegu. Prognozowana suma opadu do 15 mm w Bieszczadach. Rano na północnym wschodzie lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów.

Temperatura maksymalna od 5°C na Suwalszczyźnie, około 10°C w centrum, do 11°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim okresami dość silny, na północnym zachodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Bieszczadach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 3°C na krańcach wschodnich do 8°C nad morzem; na Podhalu i w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w zachodniej połowie kraju okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na Pomorzu Wschodnim możliwy po południu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 5°C na Podhalu do 10°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, nad morzem i w Sudetach do 80 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano możliwe słabe,zanikające opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 5°C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy wzmagający się do umiarkowanego, południowy i południowo-zachodni. W piątek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.

Źródło: PAP