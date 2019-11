Potężne eksplozje w Teksasie! Ewakuowano trzy miejscowości [VIDEO]

Seria potężnych eksplozji wstrząsnęła w środę kompleksem rafinerii ropy naftowej w Port Neches (stan Teksas). Trzech pracowników zostało rannych. Zarządzono ewakuację mieszkańców czterech pobliskich miejscowości.

Pierwsza eksplozja w kompleksie rafinerii należących do TPC Group, pociągnęła za sobą następne. W budynkach znajdujących się w pobliżu rafinerii wyleciały szyby z okien. Podmuchy wyrywały z zawiasów zamknięte drzwi.

Władze hrabstwa Jefferson, na terenie którego znajdują się rafinerie, zarządziły ewakuację wszystkich mieszkańców w promieniu 6,4 km po tym jak eksplodowała jedna z wież destylacyjnych.

W pobliżu znajdują się inne zakłady chemiczne, ale nie doznały uszczerbku.

Rzecznik TPC oświadczył, że rozmiar zniszczeń będzie można ocenić dopiero po wypaleniu się przerabianej ropy. Dopiero wówczas podjęta zostanie akcja dogaszania ognia.

Nakaz ewakuacji objął ok. 60 tys. osób zamieszkałych w części Port Neches a także miejscowości Groves, Nederland i Port Arthur.

A major explosion at a chemical plant in Port Neches, Texas early this morning has started mandatory evacuations for all residents within a half-mile of the TPC Group Plant.

Residents beyond that area: Shelter in Place.#PortNeches #HuntsmanChemicalPlant pic.twitter.com/OBF85iKAXG — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 27, 2019

Dramatic video appears to show a second explosion at the chemical refinery in Port Neches, Texas, that injured at least three people and damaging nearby homes from the blast earlier this morning. https://t.co/MFWQAe0KWC pic.twitter.com/N5CvMLzUva — ABC News (@ABC) November 27, 2019

Doorbell cameras in Port Neches, Texas captured the moment of a chemical refinery explosion that rocked the city, injuring at least three people, and even breaking a light fixture a distance away. https://t.co/WD0p6f2Vt0 pic.twitter.com/r2t5hgu58n — ABC News (@ABC) November 27, 2019

There has been a 2nd explosion at TPC plant in Port Neches, Texas.

All Residents within a 4 mile radius are now under mandatory evacuation. Be Safe! 🙏#Evacuation#PortNeches#Texas#explosions pic.twitter.com/LqoKvUFLb7 — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 27, 2019

Rafinerie zajmują obszar ponad 80 hektarów i produkują, poza paliwami, także syntetyczny kauczuk, żywicę syntetyczną i dodatki do paliw. Znajdują się w południowo wschodniej części Teksasu, w odległości 145 km na wschód od Houston.

Źródło: PAP