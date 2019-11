Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złapany na jeździe po pijaku

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Miliczu. Odpowiadający za walkę z alkoholizmem urzędnik został złapany na jeździe po pijaku.

Przewodniczący gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu (woj. dolnośląskie) został zatrzymany przez patrol policji. Funkcjonariusze, którzy zatrzymali jego auto, odkryli, że miał on ponad promil alkoholu.

Rzecznik prasowy policji w Trzebnicy podkom. Piotr Dwojak potwierdził zdarzenie. Wyjaśnił też, iż była to rutynowa kontrola trzeźwości.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo stanie. przed sądem.

– Złożył oświadczenie, że rezygnuje z pełnienia funkcji i oddaje się do dyspozycji burmistrza. Czekamy na informacje od służb prowadzących to postępowanie. Po ich otrzymaniu podejmiemy dalsze decyzje. Do zdarzenia doszło w niedzielę, poza godzinami pracy. Taka postawa na pewno zasługuje na potępienie – skomentował zajście sekretarz gminy Milicz Dariusz Moczulski.

