Przypadki nie istnieją. Usunęli pomnik św. Jana Pawła II, a to co nastąpiło później mrozi krew w żyłach…

Jeśli nie ma przypadków, a są tylko znaki, to trudno nie zaliczyć do nich trzęsienia ziemi we francuskim miasteczku Ploermel w departamencie Morbihan.

Jest to czwarte trzęsienie ziemi w tym regionie od września 2019 roku. Tym razem miało niską magnitudę 2,3, ale było w mieście odczuwalne. Epicentrum znajdowało się 18 km od Ploërmel, na głębokości 6 km.

Mieszkańcy mówią o niepokoju związanym z nagłym hałasem przypominającym grzmot w samo południe, przy pięknej pogodzie i niebieskim niebie. Trzęsienia ziemi nie są częstym zjawiskiem we Francji, a już zwłaszcza w Bretanii, chociaż się zdarzają.

Przypomnijmy jednak, że w Ploërmel znajduje się pomnik Jana Pawła II, którego autorem jest rosyjski rzeźbiarz, gruzińskiego pochodzenia Zurab Cereteli. Pomnik ten stał się znany na świecie z powodu akcji usunięcia go przez miejscowych wojujących ateistów.

Na skutek decyzji administracyjnej pomnik zagrożony był wyburzeniem. Ostatecznie musiano go przenieść z placu publicznego na teren kościelny.

Pays de Ploërmel. La terre a légèrement tremblé près de Guégon https://t.co/yoOyzf81bV — Ouest-France (@OuestFrance) November 27, 2019