Urbaniak ostro o lamentach Biedronia. „Lewacka, niemalże antyludzka propaganda. Dla nich wartość człowieka jest między pępkiem a kolanami” [VIDEO]

Poseł Michał Urbaniak w NCzasTV ostro skrytykował wystąpienie unioposła Roberta Biedronia na temat rzekomych prześladowań homoseksualistów w Polsce. Określił je wprost jako „lewacką” i „antyludzką propagandę”.

Poseł Urbaniak został zapytany o lamenty Roberta Biedronia w unioparlamencie. Według unioposła, homoseksualiści nie mogą wchodzić do niektórych sklepów czy restauracji.

– W mojej opinii homoseksualiści mają dzisiaj takie same prawa, jak inni ludzie – powiedział Michał Urbaniak. Podkreślił też, że gdyby nawet tak było, to „człowiek ma prawo nie chcieć wpuszczać kogoś z jakiegoś powodu”.

– Skoro to jego biznes, to ma prawo ze względów światopoglądowych na odmowę obsługi, sprzedaży czy produkcji. Taka była sytuacja z jednym z drukarzy pod Łodzią, który nie chciał produkować rzeczy dla lobby homoseksualnego, które miałoby je promować – przypomniał Urbaniak.

– Odmówił obsługi i to lobby LGBTQWERTY powoływało się na jeszcze komunistyczne prawo, w którym sprzedawca czy wykonawca usługi zobowiązany jest do wykonania jej. W naszej cywilizacji nie było nigdy sytuacji czy praw naturalnych, które zmuszałyby człowieka do podejmowania pewnych prac. Zatem uważam, że to jest prywatna sprawa konkretnego prowadzącego kawiarnię – zaznaczył członek Ruchu Narodowego.

– Nie spotkałem się z tym, by homoseksualiści nie mogli gdzieś przychodzić – zaznaczył poseł Urbaniak.

Określił też „lament” Biedronia w unioparlamencie jako „lewacką, w zasadzie niemalże antyludzką propagandą”, którą „definiuje się w tym, że człowieka ogląda się między pępkiem a kolanami”.

– Dla nich tam jest wartość człowieka – stwierdził poseł Konfederacji Michał Urbaniak.