Warszawiacy mają się czego bać. Wiceprezydent Rabiej zapowiada podwyżki opłat i cięcia w inwestycjach

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej był gościem programu „#RZECZoPOLITYCE”. Jego słowa dotyczące przyszłości stolicy nie napawają optymizmem. Rabiej zapowiada bowiem podwyżki.

Paweł Rabiej odniósł się do idei odbudowy Pałacu Saskiego. Jego słowa na ten temat nie są zbyt optymistyczne dla zwolenników tej koncepcji.

– Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest umiarkowanym zwolennikiem tego pomysłu, żeby nie powiedzieć, że jest sceptykiem – powiedział Rabiej.

– Zwłaszcza w obliczu tego, że działania rządu dały skutek w postaci obcięcia budżetu samorządów. Mamy naprawdę bardzo dużo pilniejszych inwestycji niż odbudowa Pałacu Saskiego – dodał wiceprezydent Warszawy.

Rabiej zapowiedział także, że w najbliższej przyszłości warszawiaków czeka wiele podwyżek.

– To nie jest dla nikogo nigdy dobra wiadomość. Natomiast to jest tak, że powody podwyżki śmieci są w dużej mierze poza miastem. To nie jest tak, że miasto sięga do kieszeni swojego mieszkańca. Musimy pokryć koszty funkcjonowania systemu wywozu śmieci oraz wszystkich tych kwestii – powiedział.

Najgłośniejszą będzie z całą pewnością podwyżka opłat za wywóz śmieci. Wiele osób, szczególnie starszych, już obawia się, czy ich domowy budżet to wytrzyma.

Wiceprezydent stolicy przyznał także, iż miasto ma ograniczone środki, które może przeznaczyć na realizację inwestycji. Dlatego też wiele z nich pozostanie jedynie w fazie projektu.

– Ścięcie z budżetu miasta 1,2 mld zł przy 18-mld budżecie Warszawy to jest ładnych parę procent, to jest potężny cios w finanse miasta – stwierdził Rabiej.