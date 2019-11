GIGASKANDAL w Warszawie. Prezydent Trzaskowski będzie wyrzucał dzieci ze żłobków. „To konieczny krok”

Od nowego roku dzieci niezaszczepione będą wyrzucane z publicznych żłobków w Warszawie. Decyzję radnych stolicy z dumą ogłosił prezydent Rafał Trzaskowski.

„Od stycznia z bezpłatnych miejsc w warszawskich żłobkach gwarantowanych przez miasto będą mogły korzystać tylko zaszczepione dzieci” – poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przekonuje przy tym, że „to konieczny krok” by zatroszczyć się „o zdrowie najmłodszych warszawiaków”.

„Dziękuję radnym @warszawa za poparcie mojego wniosku” – dodał Trzaskowski.

Nie byłoby problemu, gdyby decyzję o przyjmowaniu lub nie podejmowali prywatni przedsiębiorcy prowadzący takie placówki. Tutaj jednak mamy do czynienia z jawną dyskryminacją podatników. Przecież zarówno rodzice dzieci zaszczepionych, jak i nie zaszczepionych płacą podatki. Tymczasem część z tej grupy w praktyce traci prawo do korzystania z tego, co utrzymuje pod przymusem.

„A co z Konstytucja co jej tak za wzięcie bronicie? Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” – przypomniał użytkownik Bruma83_.

„Jaka jest skuteczność szczepionek?Jeśli ktoś jest szczepiony i szczepionka jest skuteczna to po co strach przed tymi którzy nie są szczepieni,przecież nie powinni być dla nich zagrożeniem?” – pyta Marek Nagłowski.

