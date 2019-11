Konfederacja w obronie rolników i konsumentów! Korwin-Mikke i Braun ogłaszają powstanie organizacji. „Nie chcemy równych dopłat, tylko równej konkurencji” [VIDEO]

Na dzisiejszej konferencji Konfederacji poinformowano o utworzeniu Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej. Jej prezesem został Krzysztof Tołwiński, zaś wiceprezesem Wojciech Mojzesowicz.

Konferencję rozpoczął Grzegorz Braun, przekazując na początek głos Januszowi Korwin-Mikkemu.

– Cieszę się, że w ogóle w Konfederacji powstaje masa organizacji niezależnych od nas, ale zbliżonych programem. Mam nadzieję, że sprawy rolników i konsumentów – bo każdy z nas jest konsumentem – znajdą w końcu właściwe odbicie – powiedział lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Prezes Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej, Krzysztof Tołwiński podkreślił, że „nie będzie silnego rolnictwa bez wsparcia obywatelskiego i konsumentów”. Ocenił także, że w kwestii rolnictwa „PiS stosuje demagogię”.

– My jako rolnicy nie chcemy równych dopłat. Chcemy równych warunków konkurencji. – powiedział Krzysztof Tołwiński.

– To zdecydowanie odróżnia nas i będzie odróżniać od pozostałych formacji politycznych. Deklarujemy także współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, które funkcjonują na naszym rynku. Zwracamy też uwagę, że zajmiemy się nadzorem nad bezpieczeństwem żywnościowym, nad interesem konsumenckim – zapowiedział Tołwiński.

– Problemem polskiego rolnictwa jest to, że w ostatnich wyborach rolnicy niestety nie pomyśleli przy urnach. W związku z tym dzisiaj myślenie poprzez pryzmat „zdzierania opon” na ulicach jest spóźnione – zaznaczył.

Poseł Michał Urbaniak podkreślił, że należy też „zadbać o samowystarczalność Polski w kwestii żywieniowej”. – To bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa nas jako narodu, naszego bytu i tym też będziemy się tutaj zajmować – zapowiedział poseł Michał Urbaniak.

Zaapelował także do innych posłów z innych komisji, by „wysłuchiwali tego, co naprawdę mamy do powiedzenia i mieli otwarte głowy na nasze pomysły„. – Ponieważ te pomysły z pewnością będą dla Polski pozytywne – podkreślił.

Marcin Bustowski ze Związku Zawodowego Rolników „Solidarni” podkreślił, że w ramach Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej „mamy już pierwszy sukces”. – Pierwszy ogólnospołeczny i ogólnonarodowy sukces – „Sokołów” i „Tarczyński” wycofali się ze stosowania konserwantów – w tym azotynu sodu, rakotwórczego – ze swojej produkcji […] do parówek dziecięcych – zaznaczył Bustowski.

Grzegorz Braun zaś przypomniał, że „gdy Bustowski parę miesięcy temu zwracał uwagę na obecność tych potencjalnie niebezpiecznych” dodatków, to „wówczas minister rolnictwa Ardanowski ze zniecierpliwieniem odrzucał te uwagi” wskazując na to, że „licznik poziomu azotynu, którym posługuje się nasz kandydat jest rosyjskiej produkcji”.