PILNE! Brytyjska policja potwierdza: że atak nożownika na London Bridge był zamachem terrorystycznym [WIDEO]

Komisarz Neil Basu z londyńskiej policji potwierdził, że atak nożownika na London Bridge był zamachem terrorystycznym. Sprawca został zastrzelony przez funkcjonariuszy.

Ujawniono także, że policja sądzi iż sprawca miał na sobie atrapę bomby. Konferencja trwa.

Wcześniej mówiono o 5 ofiarach ale do tej pory nie ma potwierdzenia tej informacji.

Na tym samym moście doszło w czerwcu 2017 r. do ataku terrorystycznego. Trzech terrorystów Państwa Islamskiego rozjechało samochodem trzy osoby, a następnie w innym miejscu zaatakowało przechodniów nożami.

Jak dotąd żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do zorganizowania zamachu ale mógł to być atak tzw. samotnego wilka.

London bridge stabbing more videos #LondonBridge pic.twitter.com/sv2V5a4LA9

#BREAKING Attacker in #London dies at the scene: UK police pic.twitter.com/JlyjKFJKyf

