PILNE! Kolejny atak nożownika! Tym razem w Hadze. Kilka osób rannych

Wiele osób zostało rannych w ataku nożownika w Hadze. Na razie brak szczegółów zdarzenia. Na miejscu jest policja i służby medyczne.

Do ataku nożownika doszło około godziny 19:45 na głównej handlowej ulicy Hagi, Grote Markt Street.

Na razie brak doniesień na temat liczby ofiar ale jeden ze świadków na którego powołuje się gazeta The Algemeen Dagblad twierdzi, że widział 3 poszkodowane osoby.

Na miejscu zdarzenia jest policja i wiele karetek pogotowia.

Policja poinformowała, że poszukuje mężczyzny w wieku 40-50 lat. Podejrzany ma ciemną karnację, kręcone włosy, jest ubrany w szary dres, czarną kurtkę i szalik – podała policja.

#BREAKING Dutch police say multiple people have been injured in a stabbing incident in The Hague’s main shopping street. (AP) pic.twitter.com/a6KE2YCKDF

— News This Second (@NewsThisSecond) 29 listopada 2019