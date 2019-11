Posłanka Wiosny edukuje Czarzastego: Sowieci „zniewolili Polskę”. Sprawę komentuje też Korwin-Mikke

Jak się okazuje nie wszyscy posłowie lewicy, są tak niedouczeni, by twierdzić jak Włodzimierz Czarzasty, że radzieccy żołnierze wyzwolili Polskę. Posłanka Wiosny Anita Sowińska nie zgadza się z tym stwierdzeniem i mówi: – Zniewolili Polskę. O durnocie słów lidera SLD powiedział też Janusz Korwin-Mikke.

To, że Włodzimierz Czarzasty miło wspomina czasy komuny, nie jest dla nas zaskoczeniem, ale żeby wypowiadać takie głupoty, że Armia Radziecka wyzwoliła Polskę?

– Tereny odzyskane były wyzwalane przez dwie armie: jedna armia to była armia Wojska Polskiego, m.in. był w niej gen. Jaruzelski, a druga armia to była armia, w której byli żołnierze rosyjscy bądź radzieccy, a byli i ukraińscy i różni. Nie mogli dać wolności ludzie, którzy tej wolności sami nie mieli, ale jeżeli ktokolwiek powie do mnie i obciąży żołnierzy radzieckich, którzy ginęli, to niech pan to powie matkom, które miały synów – mówił szef SLD w TVP Info.

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się poseł Wiosny – Anita Sowińska, twierdzi ona, że:

– Oczywiście, że nie podważam historii. Zniewolili Polskę jak najbardziej. Czas PRL nie był dobrym czasem dla Polski, ale również rządy PiS-u nie są dobrym czasem dla Polski – powiedziała na łamach TVP Info.

Dodatkowo jak czytamy na portalu tvp.info, poseł Wiosny, twierdzi że zdanie szefa SLD prawdopodobnie było wyrwane z kontekstu. Dodaje jednaj jak prawdziwy ideowy lewak, że opinia publiczna powinna zajmować się już innymi tematami, takimi jak globalne ocieplenie.

W dowcipny sposób o słowach Częstego wypowiedział się jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

– Przedtem nas Niemcy wyzwoliły spod okupacji sanacyjnej. Jeszcze przedtem nas inni wyzwalali. Do tej terminologii już przywykłem. Oczywiście formalnie jest to prawda, ale w mojej rodzinie bardziej bano się Sowietów niż hitlerowców. Socjalizm niemiecki był odrobinę bardziej kulturalny od socjalizmu stalinowskiego – skomentował sprawę Korwin_Mikke.

Źródło: TVP Info