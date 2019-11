Pilne! Rośnie liczba ofiar zamachu terrorystycznego w Londynie. Jest reakcja polityków [WIDEO]

Wzrosła liczba ofiar zamachu terrorystycznego na moście London Bridge. Prócz napastnika śmierć poniosły 2 osoby. Główne partie polityczne zawieszają kampanię przed grudniowymi wyborami do Izby Gmin

Dwie osoby znajdujące się w momencie ataku terrorysty-nożownika na moście poniosły śmierć. Prawdopodobnie zmarły w wyniku odniesionych ran.

Wcześniej media podawały informację o 5 osobach które ucierpiały w ataku. Ich stan nie został podany do publicznej wiadomości.

Około godziny 14.00 policja otrzymała zgłoszenie o nożowniku na moście London Bridge. W wyniku policyjnej akcji napastnik został zastrzelony na miejscu zdarzenia.

#BREAKING Attacker in #London dies at the scene: UK police pic.twitter.com/JlyjKFJKyf

— Guy Elster (@guyelster) 29 listopada 2019