Skandaliczna decyzja prokuratury! Zdaniem śledczych, Nergal nie sprofanował wizerunku Matki Bożej

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów postanowiła, że nie rozpocznie dochodzenia dotyczącego wpisu Adama Darskiego Nergala na Facebooku. Uzasadnienie śledczych jest po prostu skandaliczne i tak naprawdę oznacza, że profanatorzy mogą czuć się w wielu przypadkach bezkarni.

Jakiś czas temu Nergal zamieścił na Facebooku zdjęcie, na którym depcze wizerunek Matki Bożej. Opatrzył je następującym podpisem: „o Matko Miłosierdzia módl się za nami”.

Pokrzywdzony tym wpisem poczuł się jeden z internautów, który zgłosił się do Instytutu Ordo Iuris. Złożył on zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa mającego znamiona obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu kultu religijnego.

Śledczy wydali jednak postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. W uzasadnieniu stwierdzono, że nie można rozpoznać twarzy Matki Bożej, gdyż została ona przygnieciona, a więc zasłonięta, butem. Ponadto, jako że Nergal już wcześniej dopuszczał się podobnych prowokacji, osoby wchodzące na jego profil powinny mieć świadomość jakie treści są tam zamieszczane. Prokuratorzy nawet nie przesłuchali pokrzywdzonego.

– Treść uzasadnienia postanowienia nie pozostawia wątpliwości – prokuratura stała się obrońcą Adama Darskiego. Z treści uzasadnienia jasno wynika, że prokuratura wykreowała nieznany prawu karnemu kontratyp wyłączający bezprawność naruszenia uczuć religijnych o ile jest się osobą publiczną, która w sposób systematyczny jest podejrzana o naruszenie uczuć religijnych – skomentował adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Nergalowi wolno więcej? Prokuratura nie wszczęła śledztwa w sprawie obrazy uczuć religijnych. Zdaniem prokuratury, rozpoznanie wizerunku Maryi nie jest możliwe, skoro został on przygnieciony butem.

Prawnicy @OrdoIuris złożyli zażalenie na to postanowienie.https://t.co/z3FkPvFhYt — Instytut Ordo Iuris (@OrdoIuris) November 29, 2019