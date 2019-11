Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich? Jest odpowiedź dziennikarza TVN!

Czy mamy pierwszą niespodzianką wyborczą i Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich? Według gazety.pl jest to pewne i w ciągu 2-3 najbliższych tygodni ma to ogłosić. Ponoć dziennikarz ma już napisany program kampanii. Publicysta odniósł się do tego na swoim na Facebooku.

– To już pewne, oficjalna decyzja zostanie ogłoszona niedługo, najprawdopodobniej w ciągu dwóch, trzech tygodni – powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl współpracownik Szymona Hołowni. Jak podaje gazeta.pl dziennikarz TVN-u ma przygotowywać się do startu od 4 ponad miesięcy.

Ponoć do startu w wyborach miały przekonać Hołownię wyniki sondażów, które zlecił. Jednak problem leży w sferze prywatnej dziennikarza. Hołownia ma mieć problem z przekonaniem żony do swojego startu, która kategorycznie nie chce się na to zgodzić.

Prowadzącego popularny show TVN – „Mam Talent” odniósł się do teksty portalu gazeta.pl.

„Sprawa jest bardzo poważna. Odpowiedzialne podejście do niej wymaga wielu badań, rozmów, namysłu, naprawdę ciężkiej pracy. Wiem i widzę, że wielu kolegów i koleżanek z mediów nie wytrzymuje już ciśnienia, ale proszę o odrobinę cierpliwości” – napisał na Facebooku.

Hołownia następnie dodaje, że gdy podejmie decyzję to: „jakakolwiek by nie była – dowiecie się o niej najpierw Wy, moi Czytelnicy i Odbiorcy, dowiecie się jako pierwsi i ode mnie, bezpośrednio”.

Co więcej, jest kolejna poszlaka, która może, sugerować, że dziennikarz poważnie myśli o starcie w wyborach prezydenckich. Teraz ogłosił on, że po 12 latach odchodzi z „Mam Talent” TVN.

„Dałem temu programowi wszystko, co mogłem dać, a gdy coś się kończy, coś się zaczyna” – tajemniczo skomentował tę decyzję w sieci.

Źródło: gazeta.pl