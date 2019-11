W odmętach lewackiego szaleństwa. ONZ postuluje legalizację pedofilii z chłopcami od 10. roku życia. To ma „pomóc w walce z HIV”

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund – UNFPA) postuluje w oświadczeniu dekryminalizację stosunków seksualnych z chłopcami od 10 roku życia. Ma to rzekomo pomóc w zapobieganiu rozszerzania się wirusa HIV.

Prorodzinny profil zwrócił uwagę, że bez echa przeszło oświadczenie jednej z komisji ONZ. UNFPA wprost nawołuje do niekarania mężczyzn za pedofilię z 10-letnimi chłopcami.

„Jedna z komisji ONZ, która znajduje się pod mocnym wpływem wielu organizacji pro-gejowskich wydała nowe oświadczenie, w którym stwierdziła, że mężczyźni, którzy odbywają stosunki płciowe z innymi mężczyznami (MSM) [mężczyźni mający kontakty seksualne z innymi mężczyznami – ang. men who have sex with men – red. nczas] mają podstawowe prawa. Prawa te uwzględniają 10-letnich chłopców jako MSM ” – alarmuje profil „stop-seksualizacji.pl” na Facebooku.

Zaznaczono też, że oświadczenie to „ma w swoich założeniach pomagać organizacjom i urzędnikom przeciwdziałającym HIV i STI [infekcje przenoszone drogą płciową – red.]”.

„W rozdziale poświęconym emancypacji mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM), autorzy programu stwierdzają, że emancypacja MSM jest sama w sobie formą pomocy i pozwala na skuteczne planowanie, wdrażanie i monitorowanie programów prewencyjnych przecisko HIV i STI (Infekcji przenoszonych drogą płciową). Aby to osiągnąć należy wprowadzić prawa dekryminalizujące MSM, realizować programy destygmatyzujące MSM oraz zmniejszające występowanie prześladowań wobec nich” – zaznaczono.

„Tak, dekryminalizacja MSM ma obejmować stosunki seksualne mężczyzn z nawet 10 letnimi chłopcami” – podkreśla facebookowy profil.

„Autorem programu jest UNFPA – United Nations Population Fund. Taki jest kierunek obrany przez ONZ. W skład ONZ wchodzi również WHO, która parę lat temu opublikowała matryce dla edukacji seksualnej obejmującej uczenie czterolatków masturbacji. Program ma nazwę: Implementing Comprehensive HIV and STI Programmes with Men Who Have Sex with Men Practical Guidance for collaborative interventions. Definicja MSM: strona 19” – zaznaczono.

Mimo tego, że oświadczenie pojawiło się ponad cztery lata temu, przeszło bez szerszego echa na całym świecie.