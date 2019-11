„Zależna” Sakiewicza znowu na tropie ruskich onuc. W tonie skandalu piszą o Bosaku, bo wspomniała o nim rosyjska telewizja

Niezalezna.pl alarmuje, że „Rosjanom spodobały się” słowa Krzysztofa Bosaka. Portal Tomasza Sakiewicza postanowił zaatakował posła Konfederacji, który apelował, by „zapomnieć czasy zimnej wojny i przejść do polityki zgody”.

„Rossija 24 to publiczna informacyjna rosyjska stacja telewizyjna całodobowo nadająca programy publicystyczne. Po agresji Rosji w ukraińskim Donbasie i okupacji Krymu programy tej telewizji w sieci wyświetlane na terenie Polski otrzymały stały dopisek: ‚VGTRK [główny publiczny nadawca radiowo-telewizyjny na terenie Rosji, do którego należy Rossija 24] jest podmiotem finansowanym w całości lub częściowo przez rząd Federacji Rosyjskiej’” – pisze w alarmującym tonie niezalezna.pl.

Cytuje też słowa, które „zachwyciły rosyjskich dziennikarzy rządowych”. – W polskim Sejmie zaczęli mówić o tym, że czas zmienić stosunek do Rosji. O tym, że czas zmienić podejście do bezpieczeństwa mówił deputowany Krzysztof Bosak. M.in. jest on jednym z możliwych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2020 r. – powiedziała prowadząca w rosyjskim kanale.

– Polityk zauważył, że Warszawie, cytuję, „nie warto gniewać Rosji”. On osądził rozszerzenie obecności wojskowej USA w kraju i podkreślił, że ze strony Waszyngtonu żadnej dobroczynności nie ma. Szczególną uwagę parlamentarzysta zwrócił na oświadczenie Trumpa, że Warszawa będzie musiała utrzymywać amerykańskie bazy wojskowe na swój koszt. Bosak zaapelował o zapomnienie czasów zimnej wojny i przejście do polityki zgody – mówiła rosyjska dziennikarka.

Oczywiście, ten wpis na skrajnie propartyjnym portalu ma świadczyć o prorosyjskości Bosaka.

„To nie pierwsza aktywność polityków Konfederacji, którą odnotowują rosyjskie media. Niedawno propagandowa tuba Kremla, Sputnik, przygotowała obszerny materiał dotyczący sejmowej wypowiedzi Grzegorza Brauna o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. W przeszłości Sputnikowi udzielał wywiadu również przywołany dzisiaj Krzysztof Bosak” – przypomina niezalezna.pl.

Co ciekawe, nigdy nie wypominali ś.p. Kornelowi Morawieckiemu wypowiedzi dla „RIA Novosti”, która przecież także uchodzi za tubę kremlowskiej propagandy.

Źródło: niezalezna.pl