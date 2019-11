Brawo Węgry! Nie chcą Eurowizji. Nieoficjalny powód: festiwal jest zbyt homoseksualny

W przyszłorocznym konkursie Eurowizji zabraknie reprezentanta Węgier. Tamtejszy nadawca publiczny MTVA nie podał co prawda oficjalnej przyczyny podjęcia takiej decyzji, aczkolwiek doniesienia wskazują na to, że na festiwalu nachalnie promowana jest ideologia LGBT, a ponadto jest on zbyt homoseksualny.

O sprawie donosi brytyjski „The Guardian”, który twierdzi, że Eurowizja stoi w sprzeczności z poglądami premiera Węgier Viktora Orbana. Spekulacje te mają potwierdzać osoby, które na co dzień pracują w telewizji publicznej MTVA.

O wycofanie się Węgier z Eurowizji zapytany został rzecznik rządu Zoltan Kovacs. Jak powiedział, nie jest prawdą, że ma ono związek z walką z ideologią LGBT, a rządzący gotowi są wspierać rodzimych twórców muzyki pop.

W 2014 r. festiwal Eurowizji wygrał Thomas Neuwirth, znany szerzej publiczności jako Conchita Wurst, co stało się niezwykle głośnym tematem nie tylko w środowisku muzycznym.

– Dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie Eurowizji Thomasa Neuwirtha, występującego pod pseudonimem „Conchita Wurst” to potwierdzenie, że konkurs ten nie jest już wydarzeniem muzycznym, lecz festynem ideologicznym. To kolejna forma promowania środowisk, które kpią sobie z godności człowieka – komentował wówczas psycholog ks. dr Marek Dziewiecki.

Podobne sytuacje miały miejsce także w ostatniej edycji festiwalu. Najlepszym tego przykładem był francuski piosenkarz Bilal Hassani.

