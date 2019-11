Brytyjskie media: „Polak jest BOHATEREM. Walczył z terrorystą w Londynie kłem narwala!” [FOTO]

„Facet z kłem wieloryba to polski szef kuchni o nazwisku Luckasz” – napisał na Twitterze znany brytyjski dziennikarz Piers Morgan. Media na Wyspach nazywają Polaka bohaterem.

„Facet z kłem wieloryba to polski szef kuchni o nazwisku Luckasz. Warto zauważyć, że następnym razem ktoś mówi: ‚wpuściliśmy zbyt wielu mieszkańców Europy Wschodniej do tego kraju'” – dzięki temu wpisowi Piersa Morgana świat dowiedział się o bohaterskim czynie Polaka.

W piątkowym ataku na Moście Londyńskim zginęły dwie osoby a trzy zostały ranne. Sprawcą tragedii jest 28-letni Usman Khan – skazany wcześniej za powiązania z islamskimi terrorystami.

Mężczyzna miał na sobie coś, co przypominało tzw. pas szahida, przez co przechodnie bali się do niego podejść. Znalazło się jednak kilku odważnych, w tym Polak, który na terrorystę ruszył uzbrojony w… kieł narwala.

Na ten moment wiadomo tylko, że nasz rodak ma na imię lub nazwisko Łukasz (brytyjskie media podają różne zapisy: „Łukasz” lub „Luckasz””).

The guy with the whale tusk is a Polish chef named Luckasz.

Worth noting this for the next time someone says, ‘we’ve let too many Eastern Europeans into this country’. pic.twitter.com/obV0sGX5qm

