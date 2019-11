Chcesz abortować swoje dziecko? Masz obowiązek posłuchać bicia jego serca i obejrzeć jego zdjęcie!

Słowacki parlament zajmie się w najbliższych dniach projektem ustawy, który ma zmusić kobiety, chcące abortować swoje dzieci, do wysłuchania bicia serca nienarodzonego maleństwa i obejrzenia jego zdjęcia.

Projekt zgłosiło trzech posłów Słowackiej Partii Narodowej. Posłowie chcą, aby kobiety decydujące się na aborcję były świadome prawdziwych konsekwencji swoich czynów i tego na jakim etapie rozwoju jest ich dziecko.

Lekarz byłby zmuszony do puszczenia kobiecie dźwięku bicia serca jej nienarodzonego maleństwa i pokazania jej zdjęć ultrasonograficznych ukazujących aktualny rozwój.

Ustawie sprzeciwiają się środowiska lewicowe, które uważają, że ten projekt godzi w… prawa człowieka. Dla lewicowców pokazanie kobiecie zdjęcia dziecka równa się ze zmuszeniem jej do rezygnacji z aborcji.

Wśród innych „argumentów” wymienianych przez przeciwników projektu są m.in. prawo do prywatności, prawo do autonomii i do samodzielnego podejmowania decyzji medycznych.

