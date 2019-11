Co Łukaszenka zamierza zrobić 5 grudnia? Tajemnicze „historyczne oświadczenie”. Dwa dni później spotkanie z Putinem ws. integracji Białorusi i Rosji

Gennadij Dawydźko z prorządowej organizacji „Biała Ruś” uważa, że Aleksandr Łukaszenka rozpocznie prace nowej Dumy, 5 grudnia, „historycznym” oświadczeniem. Dwa dni później białoruski prezydent spotka się z Władimirem Putinem.

– 5 grudnia głowa państwa zwołuje dwa zgromadzenia. I myślę, że [Łukaszenka] wygłosi historyczne, programowe oświadczenie i wtedy jeszcze lepiej zrozumiemy stopień odpowiedzialności i zadania, przed jakimi stoimy – powiedział Gennadij Dawydźko z prorządowej organizacji „Biała Ruś”.

Dla politycznych komentatorów są to co najmniej niepokojące słowa, ponieważ dwa dni po tym „historycznym oświadczeniu” ma dojść do spotkania Łukaszenki z Władimirem Putinem.

Podczas spotkania obu prezydentów mają zostać podpisane dokumenty dotyczące dalszej integracji Rosji i Białorusi. Treść dokumentów nie została dotąd upubliczniona – możliwe, że opinia publiczna dowie się co zawierają właśnie z oświadczenia Łukaszenki.

5 grudnia rozpoczyna się również nowa kadencja białoruskiej Dumy.

Źródło: euroradio.by/kresy24