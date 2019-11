Co za SZALEŃSTWO! Polska skazana na grupę śmierci? UEFA zniszczyła EURO 2020?! Nieprawdopodobne zasady losowania

Sobota będzie dniem historycznym dla europejskiej piłki. Tego wieczoru odbędzie się losowanie grup na Euro 2020. Problem polega na tym, że jak to wymyślił sobie były już prezydent UEFA Michel Platini, z okazji 60 rocznicy powstania organizacji turniej ma być wyjątkowy. I będzie! Będzie wyjątkowo kuriozalny. Mecze zostaną rozegrane w 12 państwach, a zasady losowania są nieprawdopodobnie zawiłe i w sumie to z losem ma to niewiele wspólnego…

Polacy, którzy znajdują się w drugim koszyku mogą być już pewni, że trafią na którąś z czterech potęg: Niemcy, Anglię, Włochy lub Hiszpanię. Na pewno natomiast nie znajdą się grupie B, gdzie już teraz – przed „losowaniem” wiemy, że są tam: Belgia, Rosja, Dania. Do tych zespołów dołączy ktoś z pary Walia Finlandia. I to kolejny absurd, bo baraże zostaną rozstrzygnięte dopiero w marcu…

Zawodnicy Brzęczka mogą też być pewni, że na tym poziomie rozgrywek nie zagrają z Ukrainą i Holandią, które zostały przydzielone do gr. C.

Sobotnie losowanie jest szczytem kuriozum przez swoje zasady. W sumie to aż ciężko nazywać to losowaniem. Biało-czerwoni poznają wszystkich rywali tylko jeśli trafią do gr A. W innym przypadku będą musieli poczekać do rozstrzygnięcia baraży.

„1. Anglia 2. Polska 3. Portugalia 4. Gruzja… Tak to czuję” – napisał na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Z tym, że jest to niemożliwe, bo do Anglii z czwartego koszyka musi trafić ktoś z par Szkocja-Izrael albo Norwegia-Serbia. I niech pomyłka samego szefa polskiego związku będzie dowodem na kuriozum, które czeka nas w sobotni wieczór.

„U schyłku swojego panowania w UEFA Michel Platini wpadł na pomysł, aby 60-lecie UEFA uczcić w wyjątkowy sposób. Organizując ME na całym Starym Kontynencie. Miało to symbolizować równość, zacieranie barier, integrację i ogólny dostęp futbolu dla wszystkich. Swoją wizję spełnił, choć jest ona bardzo koślawa. Niektórzy żartują, że to za ten projekt, a nie zarzuty korupcyjne, powinien być zdyskwalifikowany na cztery lata. EURO 2020 odbędzie się w dwunastu krajach. Koncepcja, która wydaje się nigdy nie powtórzyć ze względu na zawiłość na kilku płaszczyznach – organizacyjnej, logistycznej i sportowej” – podsumowali dziennikarze Fakt.pl.

GRUPY: (Należy zaznaczyć, że Polska może zagrać tylko w gr. A, D, E lub F)

Grupa A (Rzym, Baku): Włochy, koszyk 2, koszyk 3, Walia lub Finlandia

Grupa B (Kopenhaga i Sankt Petersburg): Belgia, Rosja, Dania, Walia lub Finlandia

Grupa C (Amsterdam, Bukareszt): Ukraina, Holandia, koszyk 3, koszyk 4

Grupa D (Londyn, Glasgow): Anglia, koszyk 2, koszyk 3, koszyk 4

Grupa E (Bilbao, Dublin): Hiszpania, koszyk 2, koszyk 3, koszyk 4

Grupa F (Monachium, Budapeszt): Niemcy, koszyk 2, koszyk 3, koszyk 4