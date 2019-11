Cywile zlinczowali żołnierza. Przez brudny mundur wzięli go za rebelianta

Dyscyplina i dbałość o wygląd żołnierza w wojsku okazują się jednak przydatne, bo mogą kosztować nawet życie. Przekonał się o tym boleśnie szeregowy armii Demokratycznej Republiki Konga.

Kongijski żołnierz został zlinczowany przez cywilów, którzy pomylili go z członkiem grupy zbrojnej Sojuszniczych Sił Demokratycznych (ADF). Do zdarzenia doszło w miejscowości Oicha we wschodniej części DRK.

Miejscowi pomylili wojskowego sił rządowych z rebeliantem z ADF, ponieważ jego brudy mundur uniemożliwił jego prawidłową identyfikację. W dodatku żołnierz na widok nastawionych bojowo ludzi nie wytrzymał i zaczął do nich strzelać.

„Młodzież schwytała go i zlinczowała, myląc go z bojownikiem ADF” – poinformowały lokalne władze. Mieszkańcy Oicha, która leży niedaleko od granicy z Ugandą, byli kilka dni temu ofiarami masakry dokonanej przez ADF. Zginęło 27 ludzi.

Mordy przypisywane są zbrojnej grupie ugandyjskiego pochodzenia – ADF (Sojuszicze Siły Demokratyczne). Zabójstwa wywołały już demonstracje przeciwko władzom i Organizacji Narodów Zjednoczonych, które są oskarżane o bezczynność w obliczu masakr. Splądrowano nawet jedną z baz misji ONZ w Kongo (MONUSCO).

Nic dziwnego, że w takiej atmosferze podejrzany mundur żołnierza okazał się dla niego równy wyrokowi śmierci.

Źródło: Le Figaro/ AFP