Oświadczył się jej podczas głosowania w parlamencie. „Wykorzystanie wystąpienia dla takiego celu jest nie na miejscu” [VIDEO]

Poseł włoskiego parlamentu postawił oświadczyć się innej parlamentarzystce podczas głosowania nad projektem ustawy o pomocy dla terenów zniszczonych przez trzęsienia ziemi. Niektórzy bili mu brawo; inni stwierdzili, że wykorzystanie wystąpienia dla takiego celu jest nie na miejscu.

Izba Niższa włoskiego parlamentu głosowała właśnie nad projektem ustawy o pomocy dla terenów zniszczonych przez trzęsienia ziemi. Poseł Flavio Di Muro z Ligi poprosił o możliwość wystąpienia.

Gdy pojawił się na mównicy, to nie mówił o ofiarach trzęsienia ziemi, ani tym jak należy im pomóc tylko… zaczął się oświadczać.

– W czasie całej działalności zbyt często zapominamy o prawdziwych wartościach, o osobach, które nas kochają i które my kochamy. Przepraszam za to, że przerywam tak ważne prace na tym posiedzeniu, ale miejcie szacunek dla tego, co powiem, dla mojej osoby, dla życia mężczyzny, bo dla mnie nie jest to dzień taki, jak wszystkie, to dzień wyjątkowy, specjalny. Zwracam się nie do przewodniczącego, ale do galerii: Elisa, wyjdziesz za mnie?.

Duża część sali zaczęła bić mu brawo, ale znaleźli się również tacy, którym pomysł Di Mura nie przypadł do gustu.

– Deputowany Di Muro, rozumiem wszystko, ale wykorzystanie wystąpienia dla takiego celu nie wydaje mi się na miejscu – powiedział przez mikrofon przewodniczący obradom.