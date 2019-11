Parlament Irlandii zakupił drukarkę za 800 tys. euro i co z tego wyszło…

Irlandzki parlament stał się przedmiotem kpin. Najpierw ogłoszono przetarg, później kupiono za 800 tys. euro super-drukarkę, która jednak okazała się zbyt duża, by można wnieść ją do budynku.

Drukarkę dostarczono w grudniu 2018 r. Okazała się zbyt duża dla wejść Leinster House w Dublinie. Drukarka nie pracuje do tej pory, ale jest szansa…

Parlament wyasygnował bowiem pieniądze na remont, który w końcu pozwoli na jej wniesienie. A ten cela instytucja wyłożyła dodatkowo 236 000 euro.

Drukarka, która wciąż nie jest używana, kosztowała już podatnika ponad milion euro. Przeprowadzono nawet małe dochodzenie w tej sprawie, ale nikt nie zostanie ukarany. Przy składaniu oferty w maju 2918 roku, osoby za nią odpowiedzialne po prostu nie zdawały sobie sprawy z imponujących rozmiarów maszyny, która ma rozmiary 2×2 m.

Błąd skonstatowano dopiero siedem miesięcy później. Drukarki nie można było umieścić w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Konieczne były prace remontowe i doszedł jeszcze dodatkowy, dość słony rachunek na 236 000 euro.

Do tego trzeba doliczyć koszty rocznego przechowywania drukarki w wynajętym do tego celu lokalu. Kosztowało to dodatkowo 2000 euro miesięcznie. W prywatnej firmie raczej by się nie zdarzyło, tylko czy parlament dałby się sprywatyzować?

Źródło: RFI/ Ouest France