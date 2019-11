PILNE! To Polak powstrzymał zamachowca z Londynu! Zrobił to kłem narwala [VIDEO]

Kto powstrzymał zamachowca? Między innymi Polak! W piątkowym ataku na Moście Londyńskim zginęło dwie osoby a trzy zostały ranne. Sprawcą tragedii jest 28-letni Usman Khan – skazany wcześniej za powiązania z islamskimi terrorystami.

W jaki sposób przestępca z powiązaniami terrorystycznymi znalazł się na ulicach Londynu? W ubiegłym roku został zwolniony warunkowo z więzienia i zgodził się nosić… elektroniczną bransoletę. Khan był skazany w 2012 roku za przestępstwa związane z terroryzmem. W grudniu ubiegłego roku warunkowo opuścił więzienie.

Czy mężczyzna działał sam? Czy miał współpracowników? Czy był częścią szerszej siatki terrorystów? Czy jego atak pociągnie za sobą kolejne? Teraz spróbuje to ustalić policja antyterrorystyczna. Napastnik zaatakował ludzi na Moście Londyńskim. Zabił mężczyznę i kobietę, a kolejnego mężczyznę i dwie inne kobiety – ranił. W końcu został zastrzelony przez policję.

Wcześniej jednak ruszyli na niego przypadkowi przechodnie – w tym Polak – Łukasz, szef kuchni który… „kłem narwala” powstrzymał terrorystę! Komentarze w sieci mówią wprost – to bohater!

Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL

The guy with the whale tusk is a Polish chef named Luckasz.

Worth noting this for the next time someone says, ‘we’ve let too many Eastern Europeans into this country’. pic.twitter.com/obV0sGX5qm

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 30, 2019