Podczas meczu Ligi Europy polała się krew! Rozwścieczeni tureccy kibice zaatakowali włoskiego piłkarza[VIDEO]

Co za dzicz! W czwartkowy wieczór podczas meczu w Lidze Europy, zawodnicy AS Roma najedli się nie mało strachu. Lorenzo Pellegrini w trakcie trwania spotkania z Basaksehirem został trafiony przedmiotem w głowę przez jednego z kibiców. Włoski piłkarz zalał się krwią.

Do tego nieprzyjemnego incydentu doszło podczas spotkanie w grupie J w Turcji, gdzie Basaksehir podejmował AS Romę. Klub ze stolicy Włoch od początku spotkania dominował na boisku. Już do przerwy Giallorossi prowadzili bowiem 3:0. Takim zresztą wynikiem zakończył się cały mecz.

Dominacja na boisku włoskiej drużyny, mocno zdenerwowała kibiców tureckiego kluby. Najbardziej dobitnie przekonał się o tym pomocnik AS Roma Lorenzo Pellegrini. Włoski pomocnik w 53. minucie wykonywał rzut rożny, gdy nagle jeden z kibiców rzucił w niego drobnym przedmiotem – najprawdopodobniej monetą.

Moneta trafiła w głowę piłkarza na tyle mocno, że Pellegrini momentalnie zalał się krwią i potrzebował pomocy medyków. Mecz wznowiono dopiero po ponad 5 minutach.

Zobaczcie to sami:

Video: Roma star Lorenzo Pellegrini BLEEDS after being hit with object from the crowd #epl: Roma midfielder Lorenzo Pellegrini shed blood for his team tonight…quite literally.The post Video: Roma star Lorenzo Pellegri… https://t.co/y7bv3FCujq pic.twitter.com/5Lq41YEdmO

— EPL Feeds (@eplfeeds) November 28, 2019