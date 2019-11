Policjanci zatrzymali pirata drogowego szalejącego w Porsche. Nabił kilkanaście punktów jedną przejażdżką [VIDEO]

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który swoim zachowaniem na drodze stworzył zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyzna rażąco przekroczył dozwoloną prędkość oraz wyprzedzał na „podwójnej ciągłej”. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 700 zł i otrzymał 15 punktów karnych.

Policjanci patrolując drogę wojewódzką nr 367, zauważyli pojazd marki Porsche przemieszczający się w kierunku Wrocławia.

Kierowca tego samochodu dopuścił się dwóch wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały zarejestrowane przez mundurowych. Mężczyzna siedzący za kierownicą zignorował obowiązujące przepisy, wyprzedzając na „podwójnej ciągłej” oraz rażąco przekraczając dozwoloną prędkość. Urządzenie rejestrujące wskazało, że jeleniogórzanin na obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, pędził 176 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej.

W związku z naruszeniem obowiązujących przepisów, policjanci ukarali go mandatem w wysokości 700 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

