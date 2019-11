Posłanka partii Razem zapowiada zgłoszenie projektu ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży do 12. tygodnia

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem zapowiedziała, że Lewica złoży w najbliższych miesiącach w Sejmie projekt ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży do 12. tygodnia. Mówiła też o innych pomysłach Lewicy.

Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że stosowny projekt zostanie złożony w ciągu „najbliższych miesięcy”. Zakładać miałby, że przerywanie ciąży byłoby legalne do 12. tygodnia, a koszty ponosiłoby państwo.

– To jest dyskusja tocząca się wewnątrz klubu, mam nadzieję, że nie będziemy z nim zwlekać, też tak deklarowaliśmy, mam takie deklaracje ze strony klubu, że będzie to prędzej niż później. – odpowiedziała na pytanie na co czeka.

Należy się zatem spodziewać, że w najbliższym okresie temat zabijania nienarodzonych pojawi się ze zdwojoną siłą w przestrzeni publicznej ale Lewica czeka na dogodny dla siebie moment aby rozpocząć polityczną ofensywę.

Inną inicjatywą Lewicy ma być zgłoszenie projektu dotyczącego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6,8% PKB. Oznacza to że wydatki budżetu wynosiłyby około 150 mld złotych rocznie. Jak powiedziała Dziemianowicz-Bąk Lewica chce aby docelowo te nakłady był jeszcze wyższe. Skąd wziąć pieniądze na realizację tych zapowiedzi posłanka nie powiedziała ale odpowiedź jest oczywista – z kieszeni podatników.

Źródło: Radio Zet