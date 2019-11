Przejmujące nagranie z Iranu: 13-letnia córka płacze pod więzieniem. Jej tata został skazany na śmierć za przejście na chrześcijaństwo [VIDEO]

Na Twitterze pojawiło się przejmujące nagranie z Iranu. Widać na nim 13-letnią dziewczynę, która płacze pod więzieniem, w którym przebywa jej tata. Mężczyzna został skazany na śmierć za konwersję na chrześcijaństwo.

To nagranie pokazuje jaki dramat przeżywają na co dzień chrześcijanie w krajach muzułmańskich. Wedle opisu autora, na wideo widać 13-latkę, która rozpacza pod więziennymi murami, z powodu ojca, który ma zostać zabity za to, że się ochrzcił.

– Boże, pomóż mi! Nie widziałem mojego taty od 4 lat. O Boże, pozwól mi go zobaczyć. Nie mogę bez niego żyć. Nie zabijajcie mojego taty! Zabij mnie zamiast niego – ma krzyczeć dziewczyna.

„W ubiegłym roku na świecie zginęło co najmniej 4305 chrześcijan a ponad 1,8 tys. świątyń zostało zniszczonych lub przynajmniej zaatakowanych. Dane powyższe przedstawił w rozmowie z madryckim dziennikiem „ABC” dyrektor krajowego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) Javier Menéndez Ros” – dowiadujemy się z portalu „Z Chrystusem”.

Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie. Poza zabijaniem chrześcijan powszechnymi zjawiskami są: dyskryminacja, represje polityczne, wysiedlenia i wiele innych.

Iran: 13-letnia córka płacze pod więzieniem, gdzie jej tata przebywa skazany na śmierć za przejście na chrześcijaństwo. „Boże, pomóż mi! Nie widziałem mojego taty od 4 lat. O Boże, pozwól mi go zobaczyć. Nie mogę bez niego żyć. Nie zabijajcie mojego taty! Zabij mnie zamiast jego” pic.twitter.com/VxmfZw0Tk0 — Mag (@czarymarybum777) November 29, 2019

Źródło: Z Chrystusem/Nczas