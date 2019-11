Rafał Trzaskowski walczy z polską tradycją! Spotkanie wigilijne w warszawskim ratuszu to farsa

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie kryje swoich poglądów. Promuje on ideologię LGBT, a ponadto walczy z tym, co kojarzy się z Kościołem. Okazuje się bowiem, że na tegorocznym spotkaniu wigilijnym w stołecznym ratuszu zabraknie opłatka.

Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, „będzie to stricte samorządowe spotkanie, bez udziału duchownych”.

– To spotkanie opłatkowe zawsze nam wypadło na bardzo ciężkiej, ostatniej w grudniu sesji, podczas której debatowaliśmy o budżecie. W tym roku dodatkowo będzie omawiana sprawa odpadów. Jestem odpowiedzialna za organizację pracy rady. Wysłuchuję od radnych, że to nie fair, że muszą przerywać obrady, a nie dla wszystkich jest to ważne. W związku z tym uznałam, że zrobimy takie spotkanie opłatkowe poza sesją. Odbędzie się 17 grudnia. Kto będzie chciał, to przyjdzie – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca rady miasta z Platformy Obywatelskiej.

Przed rokiem radni związani z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską zaapelowali o neutralny charakter spotkania przedświątecznego. Ich zdaniem, powinno się ono odbyć bez modlitw i przemówień duchownych.

W poprzednich latach tego typu spotkania odbywały się podczas przerwy w ostatniej sesji rady przed świętami. Pojawiali się na nich duchowni różnych wyznań, którzy czytali Pismo Święte i odmawiali modlitwę o charakterze ekumenicznym.

– To zerwanie wieloletniej tradycji. Bardzo zły pomysł. Spotkanie opłatkowe miało swoją rangę. Mam wrażenie, że radni PO znaleźli się pod wpływem mniejszościowej, antychrześcijańskiej grupy. Przecież tzw. opłatek odbywał się w czasie przerwy rady. Przychodził na niego ten, kto chciał. Nie możemy godzić się na dyktat mniejszości. Nie widzę powodu, by rezygnować z tej tradycji – komentuje sprawę radny Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości.