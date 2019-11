Sommer i internauci MIAŻDŻĄ hipokrytę Pereirę po ataku na Konfederację. Poszło o „czciciela sowieckiej armii Czarzastego”

Ostatnio Włodzimierz Czarzasty w „Gościu Wiadomości” poruszył temat „Armii Czerwonej wyzwalającej Polaków”. Jego teoria o sowietach oswobadzających nasz kraj wywołała zagorzałą dyskusję. Tymczasem szef portalu TVP Info Samuel Pereira postanowił wykorzystać zamieszanie, żeby dołożyć Konfederacji. Coś jednak poszło nie tak. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer i masa internautów wytknęli dziennikarzowi telewizji publicznej gigantyczną hipokryzję.

Lider SLD przekonywał w TVP, że Sowieci wyzwalali Polskę spod jarzma nazistów. – Na terenie Polski zginęło 700 tysięcy żołnierzy radzieckich. Gdyby pan porozmawiał z rodzicami i dziadkami, to by panu powiedzieli, że tereny, które zostały wyzwolone, tereny odzyskane, były wyzwalane przez dwie armie : Jedna armia to była armia wojska polskiego, w tym gen. Jaruzelskiego. […] A druga to była armia radziecka –powiedział lewicowy polityk.

Wypowiedź Czarzastego – w jak się okazało bardzo niezręczny sposób – chciał wykorzystać Pereira przeciwko Konfederacji, która teraz jest największym wrogiem dla PiS, bo to właśnie politycy tej formacji mogą odebrać prawicowy elektorat rządzącym.

„Gdzie jest Konfederacja, gdy Lewica próbuje zmieniać polską historię? Dlaczego nie broni ponad 100 tys. Polaków zamordowanych ku czci „wyzwolenia Polski” w 1945 r.? Nic. Zajęci są występami w telewizji i walką z PiS” – napisał na Twitterze dziennikarz TVP.

Ten wpis rozjuszył internautów, którzy masowo zaczęli wytykać hipokryzję redaktorowi z Woronicza. Oto co postanowili uświadomić szefowi portalu TVP Info:

– A gdzie były głosy PiS, gdy głosowano na Czarzastego i Biejat ?

– Gdzie była Konfederacja w TVP JAK NOTORYCZNIE ZAPRASZANO DO STUDIA polityków – – Lewicy a ich zupełnie nie było w Mediach?

a kto głosował za komuchem Czarzastym? Kto lansował przez całą kampanię komuchów w TVP? Teraz sobie gęby Konfederacją proszę nie wycierać.

– Człowieku obłudny, sam zaprosiłeś Czarzastego do swojej TV, żeby mógł powiedzieć co myśli o wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, Twoi mocodawcy wybrali go na marszałka, a teraz pytasz się gdzie jest Konfederacja? Co za obłuda! Konfederacja przygląda się na to, co narobiłeś!

– Masz tupet, by wygadywać takie brednie.

Do sprawy odniósł się też Sommer, który również uderzył w ton, który definiuje Pereirę jako wielkiego hipokrytę.

„A czy to przypadkiem Pan Pereira nie jest kolegą z pracy Pana Rachonia, który przez pół roku uparcie zapraszał do programu czciciela sowieckiej armii Czarzastego? Było mu szepnąć słówko, że to nie wporzo” – zauważył szef „Najwyższego Czasu”.

