Straszna wizja Krzysztofa Jackowskiego. Zdradził co czeka nas w Boże Narodzenie!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, o czym najlepiej można przekonać się odwiedzając sklepy. Niektórzy zastanawiają się już jaka będzie pogoda i czy spadnie śnieg. Teraz w tej sprawie wypowiedział się Krzysztof Jackowski. Co powiedział słynny jasnowidz?

Krzysztof Jackowski zdradził czytelnikom „Super Expressu” jaka będzie pogoda na Boże Narodzenie.

– Pogoda na te święta? Słaba. Będą to jesienne święta, deszczowe, mgliste, nieciekawe. Trochę przed świętami krótki epizod będzie z zimą i może będzie też krótki epizod z zimą w styczniu i tyle powalczy zima. A potem będzie taki czas stagnacji jesienno-przedwiosennej. Ciężko powiedzieć, kiedy spadnie pierwszy śnieg, ale wydaje mi się, że będzie to przed świętami, z tym że to będzie krótki epizod i później już będzie tak sobie. Jeszcze w styczniu może być krótki epizod ze śniegiem i prawdę mówiąc – tyle zima powalczy – przewiduje jasnowidz z Człuchowa.

Jak zatem wynika z przepowiedni Jackowskiego, w tym roku nie ma szans na białe święta. Listopad „ma trwać” do stycznia.