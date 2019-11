Szczyt lizusostwa? Andruszkiewicz chwali Morawieckiego po pytaniu o… Banasia [WIDEO]

Polityka to bardzo trudne zajęcie. Wymaga nie tylko dużych umiejętności interpersonalnych, ale też – w wielu przypadkach – tzw. „braku kręgosłupa”. Wiceminister Andruszkiewicz przeszedł długą drogę w krótkim czasie. Obecnie jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości.

Do dość kuriozalnej sytuacji doszło w trakcie wywiadu w programie „Super Expressu”, gdzie redaktor pytała ministra Andruszkiewicza o reakcję premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście afery wokół szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

To, co odpowiedział Adam Andruszkiewicz stało się dla internautów powodem żartów z „przymilania się” młodego polityka do szefa rządu.

– Czy to normalne, że premier nie zapoznał się z raportem CBA? – spytała redaktor Biedrzycka.

– Gdyby był to Donald Tusk to powiedziałbym, że nie jest to normalne, ale Mateusz Morawiecki jest najbardziej pracowitym premierem w historii Polski, tuż obok Jarosława Kaczyńskiego…proszę przejrzeć jego Instagrama – odpowiedział Andruszkiewicz.

Źródło: Super Express