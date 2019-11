Szokująca prawda o bohaterze z Londynu. To morderca opóźnionej w rozwoju 21-latki

Trzech mężczyzn, którzy osaczyli terrorystę na moście w Londynie zostało okrzykniętych bohaterami. Teraz na jaw wychodzi mroczna prawda o jednym z nich.

Polak i dwóch Brytyjczyków zostało bohaterami, gdy zatrzymało na moście terrorystę Usmana Khana.

Największą uwagę skupił polski szef kuchni Łukasz, który interweniował uzbrojony w kieł narwala.

Teraz media przyjrzały się dwóm pozostałym bohaterom. To co wyszło na jaw zaskoczyło wszystkich zachwyconych akcją.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0

