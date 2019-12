Aktor grający Ogara w „Grze o Tron” BEZDOMNY. Spał w namiocie i kradł jedzenie

Rory McCann to aktor, który w hitowym serialu HBO, „Grze o Tron”, zagrał sir Sandora Clegane’a, nazywanego Ogarem. Gwiazdor zdradza, że przed angażem do produkcji fantasy był bezdomny, a sytuacja często zmuszała go do kradzieży.

McCann jest szkockim aktorem, któremu dużą rozpoznawalność przyniosła dopiero rola Sandora „Ogara” Clegane’a w „Grze o Tron”.

W rozmowie z komikiem Conanem O’Brienem, w specjalnym programie „Gra o Tron: Reunion Special”, aktor zdradził jak wyglądało jego życie przed angażem do serialu.

– Żyłem w namiocie, dosłownie w namiocie. Zdarzało się, że podkradałem jedzenie – mówił McCann – Z czasem udało mi się zdobyć jakąś pracę i wszystko poukładać. Po latach okazało się, że wiozą mnie luksusowymi samochodami i występuję w jednym z najlepszych seriali na świecie. To zaskakujące, jak wszystko może się zmienić. Coś wspaniałego – powiedział. – Po jakimś czasie wróciłem na Islandię, by móc w końcu opłacić karę w bibliotece.

W jaki sposób szkocki aktor trafił na Islandię? Tę historię McCann opowiedział z kolei w wywiadzie dla „Daily Record”.

– Z Gerardem Butlerem nakręciłem film o Wikingach, a po kręceniu powiedziałem: Zostaję i byłem tam 11 miesięcy – powiedział. Dodał, ze w tym czasie nie mógł znaleźć żadnej pracy jako aktor. – Zbliżała się zima i okoliczni mieszkańcy powiedzieli mi, że jestem jedynym człowiekiem na całej wyspie mieszkającym w namiocie. Pomogli mi znaleźć dom i pracę jako stolarz.

„Gra o Tron: Reunion Special” zadebiutuje 2 grudnia, jako dodatek do wydania wszystkich 8 sezonów serialu na DVD i Blu-ray.

Źródło: The Independent