Holandia: Minister chce, by sądy mogły rozwiązywać małżeństwa kościelne

Amsterdam szykuje kolejną rewolucję. Tym razem holenderscy politycy chcą, by to świeckie sądy mogły rozwiązywać małżeństwa kościelne.

Holenderski minister ds. ochrony prawnej Sander Dekker szykuje ustawę, która pozwoli państwowym sądom rozwiązywać małżeństwa zawarte w Kościele katolickim oraz w innych wspólnotach i związkach wyznaniowych.

Minister Dekker (Ludowa Partia na rzecz Wolności i Demokracji) już rok temu szykował się do wprowadzenia nowego prawa. Wówczas jednak pomysł upadł.

Według ministra prawo do rozwodu to jedna z „swobód fundamentalnych”. Fakt, że ślub kościelny jest kwestią wewnętrzną wspólnoty religijnej go nie przekonuje.

Część polityków broni pomysłu ministra, wskazując na problemy kobiet, które chcą uciec ze związku z muzułmanami. Te są odsyłane do sądu szariackiego.

Źródło: Pch24