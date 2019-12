„Kapitan Narwal” – dzielny Polak z Londynu został bohaterem komiksu. „Długopis jest potężniejszy od miecza, ale nie tak potężny, jak kieł narwala” [FOTO]

Trzej mężczyźni, którzy z narażeniem życia rzucili się na terrorystę na London Bridge, prawdopodobnie doczekają się komiksu. Już teraz w sieci pojawiają się grafiki koncepcyjne o Kapitanie Narwalu, Gaśnicy i Przechodniu.

W piątkowym ataku na Moście Londyńskim zginęły dwie osoby a trzy zostały ranne. Sprawcą tragedii jest 28-letni Usman Khan – skazany wcześniej za powiązania z islamskimi terrorystami.

Mężczyzna miał na sobie coś, co przypominało tzw. pas szahida, przez co przechodnie bali się do niego podejść. Znalazło się jednak kilku odważnych, w tym Polak, który na terrorystę ruszył uzbrojony w… kieł narwala.

Oprócz dzielnego pana Łukasza w obezwładnianiu zamachowca wzięło udział jeszcze trzech mężczyzn. Z terrorystą walczyli również Thomas Gray, przewodnik po Londynie, oraz James Ford.

Ostatni z bohaterów jest postacią co najmniej kontrowersyjną. Ford został skazany za morderstwo 21-letniej niepełnosprawnej umysłowo Amandy Champion i obecnie przebywał na przepustce.

Mimo to wszyscy trzej mężczyźni stali się inspiracją do rysunku stworzonego przez Boba Morana – grafika pracującego w „The Telegraph”, który przedstawił ich jako superbohaterów. Możliwe, że jest to dopiero koncepcyjny obrazek, na podstawie którego stworzony zostanie komiks.

„Długopis jest potężniejszy od miecza, ale nie tak potężny, jak kieł narwala” – napisał na Twitterze grafik.