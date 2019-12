[SONDAŻ] Szymon Hołownia czy Andrzej Duda? Gwiazda TVN ma szanse wygrać z aktualnym prezydentem?

Czy znany z TVN publicysta Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich? Pierwszy sondaż pokazuje, że w drugiej turze miałby małe szanse.

Katolicki publicysta Szymon Hołownia jest kreowany na Pawła Kukiza przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Hołownia jeszcze oficjalnie nie potwierdził swojego startu, ale jest już pierwszy sondaż wyborczy.

Pracownia IBRiS zbadała szanse Hołowni w walce z Andrzejem Dudą, gdyby obaj zmierzyli się w drugiej turze wyborów. Wynik nie jest zbyt obiecujący.

48,3 proc. badanych mając do wyboru Dudę i Hołownię wybrałoby urzędującego prezydenta. Gwiazdor TVN otrzymał tylko 28 proc. głosów.

Aż 23,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Niemniej według zastępcy redaktora naczelnego Wirtualnej Polski, która opublikowała wyniki badania, to już wystarczy, by nazywać Hołownię „czarnym koniem”, bo ów 23,7 proc. głosów jest do wzięcia, a wynik Dudy to jego szklany sufit.

Źródło: Wirtualna Polska