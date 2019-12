Absolutny skandal. Amazon sprzedaje ozdoby choinkowe z napisem „Auschwitz Poland” [FOTO]

Mamy kolejny skandal dotyczący niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Znany amerykański koncern Amazon sprzedaje ozdoby choinkowe i otwieracze do butelek z napisem „Auschwitz Poland”.

Okazało się również, że zdjęciami obozu opatrzone są także podkładki do komputerowej myszy.

@amazon , clean up your act! Get this product off your site now, please. pic.twitter.com/Fh7UUiBtcu — Mary In The East (@ChappGal) December 1, 2019

W tej sprawie zaprotestowało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Amazon zreflektował się usuwając ostatecznie wielce kontrowersyjne i bardzo krytykowane sprzedawane produkty.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

„To jeszcze nie koniec ze strony @amazon. „Masakra Auschwitcz (pisownia oryginalna – red,) Birkenau Obozu Śmierci” podkładka pod myszkę komputerową, to kolejny szokujący produkt sprzedawany online. Nie jesteśmy pewni czy @yadvashem też chciałoby „ozdoby Bożonarodzeniowe” w kształcie wagonu, którym wywożono Żydów na zagładę” – napisało na Twitterze Muzeum Auschwitz