Atak na meczu piłki ręcznej dzieci. Szwedzkie media piszą o zamachu terrorystycznym [VIDEO]

29-letni mężczyzna wjechał samochodem w halę sportową, w której odbywał się młodzieżowy mecz piłki ręcznej. Do zdarzenia doszło w miejscowości w Marsta pod Sztokholmem. Gazeta „Aftonbladet” donosi, że zdarzenie mogło mieć podłoże terrorystyczne.

Początkowo kierowca został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. W niedzielę wieczorem w związku ze znalezieniem w samochodzie listu, w którym napisano, że „ludzie zginą” oraz wymieniono nazwisko Osamy bin Ladena, sprawca został tymczasowo aresztowany. W aucie wykryto przeróbki, mogące świadczyć o zamiarze ataku terrorystycznego. Na pedale gazu znajdował się akumulator z przewodami.

Według gazety w śledztwo włączone zostały szwedzkie służby specjalne SAPO, a zdarzenie zakwalifikowano jako „specjalne”. Kierowca jest podejrzany o próbę dokonania zabójstwa.

Jak pisze „Aftonbladet” mężczyzna, którego narodowości nie ujawniono, został pod koniec października warunkowo zwolniony z więzienia. Odbywał karę ośmiu lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa, napaść oraz poważne przestępstwa z użyciem broni. Wyszedł po pięciu latach. Podczas pobytu w więzieniu otrzymał on kilka ostrzeżeń oraz przebywał przez pewien czas w odizolowanej celi.

Wypadek w hali sportowej został zarejestrowany przez kamery. Na filmie widać, jak w pewnym momencie podczas gry 14-letnich chłopców, jedną ze ścian budynku przebija samochód, ale zatrzymuje się i nie wjeżdża dalej na parkiet. Na sali wybucha panika, następnie na skutek komunikatu spikera następuje szybka ewakuacja.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ranny sprawca trafił do szpitala.

